Feuerwerkspektakel vor dem Aus? : Kölner Lichter für 2023 erneut abgesagt

Auch Remagen will nicht für Feuerwerk zahlen : Düstere Aussichten für Rhein in Flammen Die Perspektive für das Feuerwerk-Spektakel Rhein in Flammen wird immer düsterer. Denn nach einer Reihe anderer Kommunen will sich nun auch Remagen nicht an den Kosten beteiligen. Dieses Signal gaben die dortigen Politiker jedenfalls im Haupt- und Finanzausschuss.