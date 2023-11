Großfeuerwerk auf dem Rhein Kölner Lichter finden 2024 erneut nicht statt

Damit fällt das Feuerwerkspektakel zum fünften Mal in Folge aus. Zuletzt fand es vor Corona im Jahr 2019 statt. Nolden hofft jedoch auf das Jahr 2025. Die Chancen, dass die Kölner Lichter dann wieder stattfinden, liege bei rund 50 Prozent, schätzt Nolden. „Wer weiß, was in eineinhalb Jahren ist. Im Sommer 2024 werden wir genauer darüber nachdenken.“ Denn dann wisse das Veranstaltungsbüro mehr über die Situation der Sponsoren. „Für die Kölner Lichter brauchen wir rund 70 bis 80 Sponsoren.“ Auch die Ticketverkäufe der Schiffe seien essenziell für die Finanzierung. Doch viele Schiffsanbieter hätten wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb eingestellt.