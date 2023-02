Bilanz der Polizei : Die Kriminalität in Köln ist im Karneval 2023 gestiegen

Die Kriminalität in Köln ist im Karneval 2023 gestiegen

Köln Die Polizei hat eine Bilanz für den Kölner Straßenkarneval vorgelegt. Demnach soll die Kriminalität in allen Bereichen seit 2019 gestiegen sein.

Eine Woche nach Rosenmontag hat die Polizei eine Bilanz für den Kölner Straßenkarneval vorgelegt. Die Kriminalität ist demnach in allen Bereichen gestiegen - und zwar über das Vor-Corona-Niveau von 2019, wie die Polizei am Montag in Köln mitteilte.