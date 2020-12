Ermittlungen wegen illegalen Tierhandels : Kölner Polizei rettet Hundewelpen aus Kühlschrank

Köln/Düsseldorf Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Tierhandels gegen vier Frauen. Bei Durchsuchungen in Köln und Düsseldorf konnten die Beamten unter anderem Welpen aus einem Kühlschrank retten.

Mehrere junge Pudelschnauzer, französische Bulldoggen, Chihuahuas und Malteser konnten von der Polizei bei Durchsuchungen in Köln und Düsseldorf befreit werden. Gegen vier Frauen im Alter zwischen 20 und 61 Jahren wird wegen des Verdachts des illegalen Tierhandels ermittelt. Eine der Frauen hatte in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler vier Malteser-Welpen in einem offenen Kühlschrank zusammengepfercht.