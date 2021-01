Drei junge Männer flüchtig : Kölner Polizist schießt bei Kontrolle auf heranfahrendes Auto

Köln Bei einer Verkehrskontrolle in Köln hat ein Polizist auf ein Auto geschossen, das auf einen Beamten zugefahren sein soll. Die Polizei hat die anschließende Verfolgungsjagd auf der Autobahn wegen unkalkulierbarer Risiken abgebrochen.

Wie die Kölner Polizei mitteilte, sollte ein schwarzer Audi A6 Avant um kurz nach 22 Uhr auf der Escher Straße in Köln-Bilderstöckchen kontrolliert werden. In dem Wagen sollen drei junge Männer gesessen haben. Um der Kontrolle zu entkommen, sei der Wagen auf einen Polizeibeamten zugefahren, welcher sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte.