Verkehr : Kölner Verkehrs-Betriebe wollen Milliardenbetrag in neue Straßenbahnen investieren

Preise in Bonn und der Region : In der Nähe dieser Haltestellen sind Mietwohnungen besonders teuer Wohnen im Umkreis einer Bahnhaltestelle hat große Vorteile. Doch wie wirkt sich die Bahnnähe auf den Preis aus? Wir haben die durchschnittlichen Monatskaltmieten in Bonn und der Region berechnen lassen. Auf unserer Karte lassen sich die Kosten Haltestelle für Haltestelle ablesen.