Babyhandtücher mit Kokain getränkt Kölner Zoll zeigt außergewöhnliche Drogenverstecke am Flughafen Köln/Bonn

Auf den ersten Blick sah der Inhalt eines privaten Luftfrachtpakets, den Zöllner bei Routinekontrollen am Flughafen Köln/Bonn jüngst genauer unter die Lupe genommen hatten, völlig unverdächtig aus: Es waren Baby-Accessoires, etwa in Form von Handtüchern und Bekleidung. Auch ein Paket, in dem sich zusammengerollte Fußmatten in Felloptik fanden, wirkte zunächst harmlos. Doch die erfahrenen Einsatzkräfte wissen gerade im Zusammenhang mit Drogenkontrollen am Flughafen: Der erste Eindruck täuscht oft. So auch in diesen beiden Fällen. „Als die Zöllner die Baby-Handtücher mit der aufgedruckten Micky Mouse in Händen hielten, kam bei ihnen der Verdacht auf, dass sich diese steifer als normal anfühlten“, so der Kölner Zollsprecher Jens Ahland. Es folgte ein Kokain-Wischtest, der Erstaunliches zutage förderte: Die Baby-Accessoires hatten die Drogenschmuggler in flüssiges Kokain eingelegt.