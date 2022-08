Kölner Zoo​: Abschied von Publikumsliebling Baumkängeru „Isa“​

Köln Der Kölner Zoo hat auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, dass ein Publikumsliebling des Tierparks, das Baumkängeru „Isa“ am Donnerstag eingeschläfert wurde.

„Ihr Gesundheitszustand konnte auch durch umfangreiche medizinische Maßnahmen nicht mehr verbesserte werden“, hieß es in der Mitteilung weiter. Die zuständigen Tierpfleger, Tierärztinnen und der Kurator des Zoos hätten am Donnerstag gemeinsam entschieden, sie einzuschläfern.

Wie der Zoo weiter mitteilte, war „Isa“ vermutlich „mit Abstand das älteste Baumkängeru in Zoohaltung weltweit“. In der Wildnis werden die Tiere laut Angaben des Zoos meist nur halb so alt. Zudem war sie eines der letzten Matschie-Baumkängerus in europäischen Zoos.