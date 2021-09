Verstärkung bei den Menschenaffen : Bonobo „Kijani“ im Kölner Zoo geboren

Der Name "Kijani" bedeutet so viel wie "Krieger". Foto: Rolf Schlosser

Köln Im Kölner Zoo gibt es Nachwuchs bei den Bonobos. Der kleine „Kijani“ wurde im Urwaldhaus für Menschenaffen geboren. Auf Swahili bedeutet sein Name so viel wie „Krieger“.

Die Bonobos im Kölner Zoo freuen sich über Verstärkung. Wie der Kölner Zoo am Donnerstag bekannt gab, wurde am 4. Juli ein männliches Jungtier im Urwaldhaus für Menschenaffen geboren. Der Bonobo wurde auf den Namen „Kijani“ getauft, was auf Swahili so viel wie Krieger bedeutet. Es ist biologischer Brauch, bei der Namenswahl der männlichen Jungtiere denselben Anfangsbuchstaben zu wählen, den bereits der Vater trägt.