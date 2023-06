Erstes Elefantenbaby seit drei Jahren Kölner Zoo gibt Geschlecht von neugeborenem Elefant bekannt

„Wir freuen uns, dass es eine Kuh ist. Weibliche Tiere bleiben ihr Leben lang im Herdenverbund zusammen. Das stärkt die ohnehin schon gute Sozialstruktur unserer Gruppe weiter“, erklärt Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel. „Bullen dagegen müssen mit Einsetzen der Geschlechtsreife die Gruppe, wie in der Wildnis auch, verlassen und an einen anderen Zoo vermittelt werden.“ Über den Namen entscheidet der Zoo voraussichtlich in der kommenden Woche.