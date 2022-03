Nach Kampf mit einem Bullen : Elefantenkuh aus dem Kölner Zoo musste eingeschläfert werden

Köln Keine guten Zeiten für den Kölner Zoo: Nach einem Kampf unter asiatischen Elefanten im Kölner Zoo ist eine Elefantenkuh eingeschläfert worden. Erst zuvor kamen etliche Tiere bei einem Brand im Tropenhaus um.

Nach einem Kampf unter asiatischen Elefanten im Kölner Zoo ist eine Elefantenkuh eingeschläfert worden. Bei der Auseinandersetzung habe der Bulle „Bindu“ die Kuh „Maejaruad“ so schwer am rechten Hinterbein verletzt, dass Waden- und Schienbein gebrochen waren, sagte Zoodirektor Theo Pagel am Freitag. Tierärzte des Kölner Zoos und Elefantenexperten des Wuppertaler Zoos hätten dann festgestellt, dass der Bruch irreparabel sei. Daraufhin sei entschieden worden, das Tier einzuschläfern, um ihm weiteres Leid zu ersparen.

„Bindu“ werde nun zunächst von den anderen Elefanten getrennt gehalten. Pagel sagte, bei dem Vorfall vom Donnerstagnachmittag habe es sich um eine Auseinandersetzung gehandelt, wie sie auch in der Wildnis unter asiatischen Elefanten vorkomme. Der 53 Jahre alte „Bindu“ ist mit 3,15 Metern einer der größten Elefantenbullen Europas und gilt nach Zoo-Angaben als „sehr ruhiges Tier“, das schon mehrfach Nachwuchs gezeugt hat. Die wie „Bindu“ in Sri Lanka geborene „Maejaruad“ wurde 33 Jahre alt.

Erst am Dienstagabend waren bei einem Brand im Regenwaldhaus des Zoos 132 Tiere getötet worden. Bei den toten Tieren handelt es sich nach Angaben von Pagel um 28 Großfische, fünf Säugetiere - vier Flughunde und einen Kurzkopf-Gleitbeutler - sowie 99 Vögel, darunter Balistare, Weißkopfbülbüls und Blaukappenhäherlinge. Insgesamt lebten in dem Gebäude 617 Tiere aus Südostasien. Die Mehrzahl von ihnen habe gerettet werden können, unter anderem sämtliche Amphibien und Reptilien, verschiedene Säugetiere und seltene Vögel.

Das Feuer war den Ermittlungen zufolge in einer Zwischendecke ausgebrochen, in der Kabelschächte verlaufen. Unter der Freiflughalle, in der die Tiere leben, befindet sich eine Mehrzweckhalle, die für Veranstaltungen genutzt wurde. Von dort sei der Rauch durch ein Sichtfenster, das durch die Hitze geborsten sei, in die Freiflughalle gezogen. Die Schadenshöhe ist nach Zoo-Angaben weiter unklar.