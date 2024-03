Erster Wurf seit 20 Jahren Löwenbabys ab April im Kölner Zoo zu sehen

Die Ende Januar geborenen Asiatischen Löwenjunge sollen ab April für die Besucher in der Außenanlage zu sehen sein. Nach Berichten des Kölner Zoos sind die drei Jungtiere wohlgenährt und entwickeln sich völlig normal. In den kommenden Wochen sollen sie nach Angaben von Dr. Alexander Sliwa, Kurator im Kölner Zoo, anfangen zu laufen und die Wurfbox für erste kleine Ausflüge in die hinteren Bereiche der Anlage verlassen. Nach den ersten Impfungen Ende März und Mitte April sollen die Löwenbabys auch in der Außenanlage zu sehen sein.