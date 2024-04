Seltene Primatenart Bartaffen im Kölner Zoo haben Nachwuchs bekommen

Im Freiland leben Bartaffen in größeren Gruppen aus Männchen und Weibchen. In ihrer Ursprungsregion in Südwest-Indien leben nach Schätzungen der Weltnaturschutzunion IUCN nur noch rund 2.500 Exemplare der Art. Besonders die Zerstörung ihres Lebensraums, der Straßenverkehr und Wilderei bedrohen die natürliche Population.