Drei Jungtiere Erdmännchen im Kölner Zoo haben Nachwuchs bekommen

Im Kölner Zoo gibt es mal wieder tierischen Nachwuchs. Drei Erdmännchen sind im Februar geboren worden und erkunden nun ihre Anlage. Das teilte der Kölner Zoo am Donnerstag mit. „Das dominante Weibchen, die Clan-Chefin Babetje, brachte die Kleinen im Februar in einer selbstgegrabenen Höhle zur Welt“, heißt es in einer Mitteilung.