Nach Corona-Lockdown : Kölner Zoo will ab dem 12. März wieder öffnen

Kölner Zoo will ab dem 12. März wieder öffnen

Köln Der Kölner Zoo will nach dem Corona-Lockdown bereits ab kommender Woche wieder seine Tore öffnen. Wie genau dann dort die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, ist noch nicht bekannt.

Der Kölner Zoo möchte voraussichtlich ab dem 12. März wieder seine Tore für Besucher öffnen. Das gab der Zoo am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Basis dieser Entscheidung sei die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen.