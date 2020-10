Okapi-Damen bekommen Gesellschaft : Okapi-Bulle „Qenco“ zieht im Kölner Zoo ein

Köln Seit Mitte September lebt der Okapi-Bulle „Qenco“ schon im Kölner Zoo. Der Neuzuwachs kam aus dem Zoo Basel nach Köln und lebt jetzt mit drei Okapi-Damen in seinem neuen Gehege, wo er auch in Zucht gehen soll.

Wie der Zoo nun mitteilte, wurde „Qenco“ am 18. Februar 2019 im Zoo in Basel geboren. Seine Mutter kommt aus dem Zoo Dvur Kralove in Tschechien, sein Vater stammt aus San Diego in den USA. Der Neuzuwachs soll im Kölner Zoo jetzt in die Zucht gehen.