Beliebtes Freizeitziel : Riesenrad am Kölner Zoo wird wieder aufgebaut

Riesenrad am Kölner Zoo wird wieder aufgebaut

In diesem Jahr wird erneut ein Riesenrad am Kölner Zoo stehen. Das Bild zeigt das Rad im Jahr 2021. Foto: Alexander Roll

Köln Das beliebte Riesenrad vor dem Kölner Zoo wird wieder aufgebaut. Ab kommenden Samstag können Besucher den Ausblick auf die Zoolandschaften und den Rhein genießen.

Eine populäre Attraktion vor dem Kölner Zoo ist wieder da. Nachdem das Riesenrad in den vergangenen Jahren großen Zuspruch erfahren habe, wird es auch in diesem Jahr wieder dort stehen, teilte der Zoo am Montag mit. Der Aufbau für das Rad sei bereits angelaufen. Drei Monate lang werde sich das mobile Riesenrad, das von der Bonner Firma Kipp & Sohn betrieben wird, auf der großen Wiese vor dem Zoo drehen. Ab Samstag soll es sich drehen.