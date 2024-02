Beliebtes Freizeitziel Riesenrad kehrt zurück zum Kölner Zoo

Aufgrund der hohen Beliebtheit wird das Riesenrad am Kölner Zoo auch in diesem Jahr wieder aufgebaut, teilte der Zoo nun mit. Bereits am 8. Februar, knapp einen Monat früher als im vergangenen Jahr, wird das Riesenrad in Betrieb genommen. Es soll sich bis zum 5. Mai in Riehl auf der Vorwiese am Aquarium drehen. Wie seine Vorgänger stammt auch das neue Riesenrad von der Bonner Riesenradbetreiber-Firma Kipp.