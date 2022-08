Zu wenig Nachfrage beim Ticketverkauf : Kölsche Band Kasalla sagt „Rudeldiere“-Europatour 22/23 ab

Köln Nach einem zuletzt ausverkauftem Konzert im Rhein-Energie-Stadion hat die Kölschrock-Band Kasalla am Montagabend das Aus für ihre Europatour verkündet. Als Grund nannten die Musiker zu geringen Kartenverkauf.

Am Montagabend hat die Kölner Band Kasalla auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben, dass die „Ruddeldiere“-Tour 2022/2023 nicht stattfinden kann. Der Grund dafür: Es wurden schlichtweg nicht genug Karten verkauft. Zuletzt musste ein Auftritt der Band beim Electro-Festival „Parookaville“ in Weeze noch wegen zu vielen Zuschauern abgebrochen werden .

View this post on Instagram

Auf Instagram erklärten die Musiker ihre Entscheidung: „Wir haben lange gerungen, wollten es irgendwie möglich machen, aber am Ende mussten wir der Realität in die Augen schauen“. Der Grund sei ebenso einfach wie schmerzhaft, so Bandmitglied Rene Schwiers.