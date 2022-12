Komiker und Musiker wurde 86 Jahre alt : Kölsche Karnevalslegende Hans Süper ist tot

Köln Der Kölner Karneval verliert eine seiner beliebtesten Persönlichkeiten: Der Komiker und Musiker Hans Süper ist gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Der Kölner Karneval trauert um einen seiner schillernsten Protagonisten: Der aus der Domstadt stammende Hans Süper ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Dies berichten verschiedene Medien und berufen sich dabei unter anderem auf eine Bestätigung des Festkomitees des Kölner Karnevals. Der Komiker und Musiker litt zuletzt an Leberkrebs, vor zwei Wochen war er ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Bekannt wurde der 1936 geborene Süper an der Seite von Hans Zimmermann ab 1974 als Teil des Karnevalsduos „Colonia-Duett“. Süpers Markenzeichen war dabei stets die Flitsch, seine Mandoline. Ab 1991 trat Süper schließlich mit Werner Keppel als „Süper-Duett“ auf. Noch im September 2022 hatte Süper seine langjährige Freundin Lydia Berg geheiratet.

Björn Heuser singt Süper zum Abschied

In der Kölner Karnevalsszene ist die Trauer über den Tod Süpers am Sonntag groß. „Leeven Hans, dich verjesse ich nie“, schrieb Björn Heuser bei Facebook und Instagram. „Hinter der Bühne wurdest du manchmal eindringlich, ruhig und ernst, es war dir immer wichtig, mir wertvolle Ratschläge aus dem Business mitzugeben. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.“ Heuser sei, als er vom Tod Süpers gehört habe, direkt am Sonntagmorgen ins Studio gegangen und habe sein Lied „Leeven Häns“ ein letztes Mal für Süper gesungen. 2017 hatte er den Song der Karnevalslegende zum Geburtstag geschrieben und eingesungen.