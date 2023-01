Fund nahe der A3 : Polizei sucht weitere Zeugen nach Leichenfund im Königsforst

Ein Luftbild des Waldstücks, wo am 20. November ein 30-jähriger Mann getötet worden sein soll. Foto: Polizei Köln

Königsforst Mitte Dezember 2022 haben Fußgänger bei der Autobahn 3 im Königsforst die Leiche eines 30-jährigen Mannes gefunden. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden, die Polizei sucht weitere Zeugen.

Nach dem Fund eines getöteten Mannes Mitte Dezember 2022 im Königsforst an der Autobahn 3 sucht die zuständige Mordkommission weitere Zeugen. Die Ermittler grenzen die Tatzeit inzwischen auf Sonntag, den 20. November, ein.

Am 22. Dezember nahm die Polizei einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest . Ihm wird vorgeworfen, das 30-jährige Opfer in einem Waldstück zwischen der A3, Bensberger Straße, Rösrather Straße und dem Heumarer Mauspfad getötet zu haben.

Die Ermittler suchen unter anderen nach Spaziergängern, Hundebesitzern oder Joggern, die sich an dem mutmaßlichen Tattag in dem aufgrund seiner Insellage abgelegenen Waldstück im Kölner Stadtteil Rath-Heumar aufgehalten und

möglicherweise eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in der Nähe einer Lichtung mitbekommen oder sonstige tatrelevante Beobachtungen gemacht haben.