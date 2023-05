Unterm Strich Die Soziologie der Schul-Aula

Wir saßen damals während der Schulpausen im Foyer auf der Bank über der gusseisernen Heizung. Wenn der Lehrer kam, der gerade die Pausenaufsicht führte, biss man ostentativ ins Pausenbrot und versteckte die glimmende Zigarette hinter dem Rücken. Immer in der Hoffnung, dass nicht hinter uns verräterischer Qualm aufsteigt. Der Marmorboden der Eingangshalle war pflegeleicht, und das war gut so, denn der Raum wurde vielfach genutzt. Alle Schüler querten ihn auf dem Weg in die Aula, wenn es Informationsveranstaltungen zur Fremdsprachenwahl gab, oder wenn sich die Kandidaten für die Schülermitverwaltung vorstellten. Auch die Zeugnisausgabe der Oberstufen und die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse wurden dort zelebriert. Der Raum war in den 60er Jahren gestaltet worden, und dementsprechend zeigte sich auch die Ästhetik. Dunkler Teppichboden, gestuftes Auditorium und an der Decke futuristische Silberstreifen, die wahlweise als optisches Statement oder als akustische Notwendigkeit betrachtet werden konnten.