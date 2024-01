Medien Komikerin Carolin Kebekus ist Mutter geworden

Auch 2024 sind Auftritte geplant, wie ihr Management erklärte. Erstmalig werde sie im April mit ihrer Band BeerBitches bei einem Benefizkonzert in Köln auf der Bühne stehen. Im Mai zeigt sie erste Ausschnitte aus ihrem neuen Solo-Programm, mit dem sie ab September auf große Tour gehen wird. Auch soll es in diesem Jahr neue Folgen der „Carolin Kebekus Show“ in der ARD geben.