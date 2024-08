Kontaminiertes Wasser? Militärflugplatz Köln-Wahn wegen Sabotage-Verdacht abgesperrt

Nachdem am Mittwochmorgen Ermittler auf dem Fliegerhorst Köln-Wahn nach Auffälligkeiten an einem Wasserwerk dem Verdacht auf eine Straftat gegen die Bundeswehr nachgegangen sind, bestätigte das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr am Mittag, dass die Kaserne in Köln-Wahn geschlossen sei. Derzeit werde zur Aufklärung des Sachverhaltes eng mit den zuständigen Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet. „Bundeswehrangehörigen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Vorfall zu Schaden gekommen sind, wünschen wir schnelle und vollständige Genesung“, hieß es in der Pressemitteilung.