Zwei Männer bei Frechen festgenommen : Polizei entdeckt Drogen in niederländischem Kleinwagen

Polizei entdeckt Drogen in niederländischem Kleinwagen

Köln/Frechen Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Donnerstag zwei Niederländer aus dem Verkehr gezogen, die eine nicht unbeachtliche Menge an Drogen dabei hatten.

Beamte der Kölner Autobahnpolizei haben am Donnerstagabend auf der A4 bei Frechen eine große Menge an Haschisch und Kokain sichergestellt. Den Fund machten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Abend, bei der sie einen holländischen Kleinwagen aus dem Verkehr zogen.