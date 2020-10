Hintergründe noch unklar : Polizei bei Razzia an mehreren Orten in Euskirchen im Einsatz

Zu einer Großrazzia in Euskirchen ist die Polizei am Montagabend ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Euskirchen Ermittler sind am Montagabend nach Euskirchen zu einer Großrazzia ausgerückt. Der großangelegte Polizeieinsatz hat unter anderem an einer Halle an der Willi-Graf-Straße stattgefunden. Die Hintergründe der Razzia sind noch unklar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Felsmann und Jill Mylonas

Ermittler sind am Montagabend an mehreren Orten im Kreis Euskirchen mit Durchsuchungen in Gebäuden vorgegangen. Vor Ort erfuhr der GA, dass der großangelegte Polizeieinsatz unter anderem an einem Objekt beziehungsweise großen Gebäude im Gewerbepark Sonnenhof an der Willi-Graf-Straße in Euskirchen-Kuchenheim stattfand.

Ab 20 Uhr waren dutzende Uniformierte und teils schwer bewaffnete Polizisten angerückt, es soll zu mehreren Festnahmen gekommen sein. Ebenfalls vor Ort waren Zivilfahnder, Sprengstoffexperten des LKA und das Technische Hilfswerk (THW). Aufgrund von Ermittlunsgerkenntnissen soll der Einsatz sehr zeitnah durchgeführt worden sein.

Großflächig leuchtete das THW einen Teil einer Halle aus. Nach Informationen von vor Ort dauerte der Einsatz „bis weit in den Dienstag an“.

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann

Foto: Ulrich Felsmann zurück

weiter