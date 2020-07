Nach Abschluss der Corona-Tests in Kirchengemeinde : Kreis hebt Quarantäne für Mennoniten in Euskirchen auf

Kreis hebt Quarantäne für Mennoniten in Euskirchen auf

Nach Abschluss der Corona-Tests in Kirchengemeinde

Das Kirchenhaus der Mennoniten-Gemeinde in Euskirchen. Foto: dpa/Marius Becker

Euskirchen Der Kreis Euskirchen hat die Corona-Quarantäne für die rund 1000 Mitglieder einer Mennoniten-Gemeinde und Menschen aus ihrer Umgebung aufgehoben. Von den 870 getesteten Personen seien nur 25 infiziert.

Die Corona-Tests in der Mennoniten-Brüdergemeinschaft in Euskirchen sind abgeschlossen: 25 von 870 Tests (rund 2,9 Prozent) seien positiv ausgefallen, teilte die Kreisverwaltung am Freitagmittag mit. Die Zahl stieg im Vergleich zum Donnerstag um elf Fälle. Der Kreis hebe die Quarantäne-Anordnung für die Gemeinschaft bis auf die Infizierten und deren Kontaktpersonen auf.