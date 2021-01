A3 in Köln : Lärmschutzwand soll nach tödlichem Unfall eingehender untersucht werden

A3 in Köln

Köln Im November stürzte eine Betonplatte auf der A3 herab und erschlug eine Frau. Nun soll es weitere technische Untersuchungen der Lärmschutzwand geben.

Nach dem tödlichen Unfall mit einer Betonplatte aus einer Lärmschutzwand auf der A3 sind weitere technische Untersuchungen geplant. Das Sachverständigen-Gutachten werde noch „geraume Zeit“ in Anspruch nehmen, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mit. Es müssten umfangreiche, erst kürzlich zu den Akten genommene Dokumente des Landesbetriebs Straßen.NRW ausgewertet werden. „Zudem sind weitere technische Untersuchungen an Lärmschutzwand und Halterungen vorgesehen“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der WDR berichtet.