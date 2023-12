Zwei Tote nach Fahrzeugbrand Ermittlungen zu A555-Unfall könnten Wochen bis Monate dauern

Wie berichtet, waren bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend in Höhe der Anschlussstelle Wesseling auf der A555 zwei Menschen in einem VW Polo verbrannt. Das Auto hatte infolge einer Kollision Feuer gefangen. Ebenfalls in die Kollision verwickelt waren ein Mercedes und ein Audi. Gegen die beiden 20-jährigen Fahrer wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und Teilnahme an einem illegalen Autorennen vermittelt.