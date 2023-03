Aus nach 36 Jahren Zwei-Sterne-Restaurant „Le Moissonnier“ in Köln schließt

Nach so vielen Jahren „voller Hingabe und gastronomischem Hochleistungssport, nach 630 verpassten Heimspielen des 1. FC Köln, unzähligen ungesehenen Kinopremieren und abgesagten runden Geburtstagen im Verwandten- und Freundeskreis, nach vier James Bonds, einer Bundeskanzlerin und drei Bundeskanzlern, ist es an der Zeit“, schreibt Moissonnier. Das Paar plant, ihren Weinlanden in der Sudermanstraße in Köln zu behalten, doch ihr Restaurant in der Krefelderstraße wird es ab Juli diesen Jahres nicht mehr geben.