Spuren von Gewalteinwirkung : Polizei findet Seniorin tot in Wohnung in Leichlingen

Polizei findet Seniorin tot in Wohnung in Leichlingen

Leichlingen Eine 73-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung in Leichlingen aufgefunden. Da die Leiche Spuren von Gewalteinwirkungen aufwies, hat die Kripo Köln eine Mordkommission eingerichtet.

Kölner Polizeibeamte und Rettungskräftehaben in der Nacht auf Dienstag eine 73-Jährige tot in ihrer Wohnung in Leichlingen aufgefunden. Angehörige hatten sie nicht erreichen können und verständigten daher die Einsatzkräfte, die kurz nach Mitternacht die Wohnung in der Kurzen Straße betraten.