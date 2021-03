Rheinische Redensarten : Lever ne Lappe em Jeseesch als ne Zeddel am Zieh

Rheinland Wir stellen schöne und sinntiefe Redewendungen des Dialekts vor. Heute: Lever ne Lappe em Jeseesch als ne Zeddel am Zieh.

Wir sind an dieser Stelle immer sehr vorsichtig damit umgegangen, die Unwägbarkeiten der Pandemie zu thematisieren, weil wir der Überzeugung sind, dass es schönere Themen gibt. Aber Ausnahmen müssen manchmal sein, denn wir haben einige Leseranregungen in dieser Richtung erhalten. Und das ist der Beweis, dass die Mundart lebt und sich entwickelt.

Fantasie ohne Grenzen

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt: Schnuteplute, Bützjekondom, Schnüsstüüt, Seiverlappe und Kölschfilter standen hoch im Kurs. Inzwischen sind auch Vorschläge für ganze Redensarten eingegangen. Wir nennen an dieser Stelle eine besonders schlüssige, die sich möglicherweise durchsetzen könnte: „Lever ne Lappe em Jeseesch als ne Zeddel am Zieh.“ Ich möchte auf das politische und wissenschaftliche Für und Wider dieser drastischen Aussage gar nicht eingehen, sondern das Augenmerk auf das typisch rheinische Sprachverständnis legen.

Die hochdeutsche Übersetzung lautet: Lieber einen Lappen im Gesicht als einen Zettel am Zeh. Aber auch so ist es noch nicht für jeden verständlich: Denn man muss wissen, dass Menschen mit einem Zettel am Zeh meistens tot sind. Oder anders herum: Wer gestorben ist, dem macht der Bestatter ein Identifikationsschild an den Zeh, damit es keine Verwechslung gibt. Wie gesagt: ein drastisches Sprachbild. Die Kernbotschaft lautet also: Lieber einen Mund-Nase-Schutz tragen als sterben!