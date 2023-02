Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung : Eine Person lebensgefährlich verletzt nach Unfall auf A3

Auf der A3 bei Leverkusen sind am Montag ein Lkw und zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auf der Autobahn 3 bei Leverkusen ist am Montagnachmittag eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen gegen 16.30 Uhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer und zwei weitere Autos in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum soll der 52-Jährige die Spur gewechselt haben und dabei mit den anderen beiden Fahrzeugen zusammengestoßen sein.

Der 53-jährige Fahrer und sein 60 Jahre alter Beifahrer eines in Frankreich zugelassenen Autos wurden leicht verletzt, ein dritter Mann, der auf der Rückbank des Wagens gesessen haben soll, wurde hingegen lebensgefährlich verletzt und befand sich am Montagabend in akuter Lebensgefahr. Die 61 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos zog sich leichte Verletzungen zu. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.