Großeinsatz an der A1 Person stirbt bei Unfall an Leverkusener Rheinbrücke

Leverkusen · Bei einem Unfall an der Leverkusener Rheinbrücke an der A1 ist am Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere schweben in Lebensgefahr. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

29.08.2024 , 10:17 Uhr

Die alte und die neue Leverkusener Rheinbrücke, aufgenommen aus der Luft im Mai 2024. Foto: Marcel Wolber





Bei einem Arbeitsunfall an der Leverkusener Rheinbrücke ist am Donnerstagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere Arbeiter wurden schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr Köln auf Anfrage mit. Vier weitere Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 8.10 Uhr hatten Arbeitskräfte Feuerwehr und Polizei alarmiert, da sich bei Bauarbeiten aus bisher ungeklärter Ursache Teile gelöst haben sollen, die zu dem Unfall führten. Die Feuerwehr Köln ist mit rund 55 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Zudem gebe es rund 25 Zeugen, die teilweise einen Schock erlitten hätten. Was passiert mit der alten Leverkusener Rheinbrücke? Tausende Tonnen Beton und Stahl Was passiert mit der alten Leverkusener Rheinbrücke? Die Feuerwehr Köln sowie die Polizei Köln sind vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. Im Laufe des Einsatzes könnte es zudem zu Verkehrsstörungen auf der A1 kommen, hieß es weiter. Die viel befahrene Leverkusener Rheinbrücke wird neu gebaut, weil die alte Brücke marode war. Das erste neue Teilstück war Anfang Februar nach jahrelangen Bauarbeiten für den Verkehr freigegeben worden. Erst seitdem dürfen auch schwere Lastwagen wieder über die Brücke fahren. Nach Ende der Abrissarbeiten wird das zweite Brücken-Teilstück gebaut.

(ga/dpa)