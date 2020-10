Mehrere Pistolen sichergestellt : Leverkusener mit Schreckschusspistole bedroht

Leverkusen Ein 73-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag einen 37 Jahre alten Leverkusener mit einer Pistole bedroht, nachdem dieser mehrfach an der Haustür einer Freundin geklingelt hatte und sich der Nachbar davon offenbar gestört fühlte.

In der Nacht zu Sonntag hat ein 73-Jahre alter Mann in Leverkusen-Opladen einen Leverkusener mit einer Pistole bedroht. Polizisten stellten bei einer Durchsuchung mehrere Schreckschusspistolen und Munition in seiner Wohnung sicher. Der 73-Jährige muss sich nun wegen des Führens von Waffenohne kleinen Waffenschein verantworten.