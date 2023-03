Gegenbeispiel zur Liebfrauenschule Bonn Katholisches Gymnasium in Köln hat Überfluss an Anmeldungen

Die sinkenden Anmeldezahlen an Bekenntnisschulen in Bonn und in der Region kann sich Friker als ehemalige Lehrerin des Karl-Frings-Gymnasiums in Beuel nicht erklären. „Katholische Schulen in Bonn leisten sehr gute Arbeit und werden weiterhin gerne von den Eltern für Ihr Kind gewählt“, so Friker.