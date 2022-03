Mann nach Autounfall schwer verletzt : 63-Jährige mutmaßlich von Ehemann tödlich verletzt

Lindlar Eine 63-jährige Frau aus Lindlar ist am Sonntag mutmaßlich von ihrem Ehemann tödlich verletzt worden. Der 63 Jahre alte Ehemann soll nach der Tat aus dem Haus geflüchtet und mit einem Auto frontal gegen einen Baum geprallt sein.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen einem Ehepaar in einer Wohnung in Lindlar. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft erlitt die 63-jährige Frau dabei schwere Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Ihr Mann gilt als dringend tatverdächtig.