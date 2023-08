Vorfall in Brühl 27-Jähriger bei Messerangriff in Linie 18 verletzt

Ein 20-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen einen 27-jährigen Fahrgast in einer Straßenbahn in Brühl mit einem Messer attackiert und sich wenig später bei der Polizei gestellt. Gegen 5.30 Uhr fuhr der 27-Jährige nach ersten Erkenntnissen mit der Linie 18 von Bonn in Richtung Köln, teilte die Polizei mit.