Kollision bei Köln-Poll : Lkw-Fahrer wird bei Auffahrunfall auf der A4 schwer verletzt

Köln Nach einer folgenreichen Kettenreaktion auf der A4 bei Köln-Poll kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw und einem Pkw. Dabei wurde ein 74-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt.

Gegen 11.15 Uhr am Donnerstagvormittag musste ein 85-Jähriger auf der A4 in Richtung Köln-Gremberg seinen Skoda wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Köln-Poll abstellen. Nachdem das herbeigerufene Pannenfahrzeug in unmittelbarer Nähe des Skodas abgestellt wurde, kam es zu einer folgenschweren Kettenreaktion.