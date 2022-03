Protest gegen Benzinpreise : Lkw-Fahrer wollen Autobahnen um Bonn und Köln blockieren

Lastwagenfahrer wollen aus Protest gegen die hohen Spritpreise am Mittwoch die Autobahnen in NRW blockieren. Foto: dpa/Henning Kaiser

Update Aus Protest gegen die Rekordspritpreise wollen Lastwagenfahrer am Mittwoch Autobahnen in Nordrhein-Westfalen blockieren. Am Mittag treffen sich die Teilnehmer in Köln, um anschließend gemeinsam zu den Autobahnen zu fahren.



Der Organisator einer geplanten Lkw-Blockadeaktion gegen gestiegene Spritpreise am Mittwoch auf Autobahnen bei Köln hält an seinen Plänen fest. Er rechne mit bis zu 30 Teilnehmern, sagte der Spediteur Gerd Fischer. „Das geht nicht weiter, das ist ein Unding“, meinte Fischer angesichts der Rekordpreise. Die Bundesregierung solle die Branche in der Situation unterstützen.

Fischer sagte, geplant sei ein Treffen von Lastwagenfahrern am Mittag in Köln. Dann beginne die Fahrt zum Autobahnkreuz Heumar, das blockiert werden solle. Auf dem vielbefahrenen Abschnitt auf dem Kölner Ring kommen die Autobahnen A3, A4 und A59 zusammen. Nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes fahren dort etwa 200.000 Fahrzeuge pro Tag. Damit gehöre der Bereich zu den am meisten genutzten Autobahnknotenpunkten in Europa.

Die Kölner Polizei bereitet sich derweil auf die Protestaktion gegen die hohen Spritpreise vor. „Wir haben auch davon gehört, dass da was passieren soll. Wir bereiten Maßnahmen vor“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Dienstagabend.

„Wir versuchen gerade, alles zu erfassen“, sagte der Sprecher der Kölner Polizei. Am frühen Dienstagabend hatte die Kölner Polizei erste Informationen erhalten. Es sollte auch versucht werden, Kontakt zu dem Spediteur aufzunehmen und mit ihm zu sprechen.

