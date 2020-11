Zwei Lkw-Fahrer eingeklemmt : A3 am Dreieck Köln-Heumar in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt

Die A3 wurde nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Auf der A3 in Höhe Köln-Dellbrück ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen: Zwei Lkw-Fahrer wurden in ihren Fahrerkabinen eingeklemmt. Die Autobahn ist in Richtung Oberhausen derzeit vollgesperrt.



Von Jonathan Kemper

Auf der A3 ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Lastwagen gekommen. Zwei Lkw-Fahrer sollen dabei in ihren Führerhäusern eingeklemmt worden sein und müssen nun befreit werden. Wie die Polizei mitteilt, ist die A3 in Höhe des Autobahndreiecks Heumar derzeit vollgesperrt.

Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz, Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort und versuchen, die eingeklemmten Fahrer zu befreien und den Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeizuführen. Mit Verkehrseinschränkungen sei noch bis mindestens 13 Uhr zu rechnen. Identität und Schwere der Verletzungen seien noch nicht geklärt, hieß es von der Polizei.

Nach ersten Ermittlungen sei ein Lastwagenfahrer gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A3 in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen. Kurz vor der Anschlussstelle Dellbrück soll er nach derzeitigem Sachstand verkehrsbedingt stark abgebremst haben. Zwei nachfolgende Lastwagenfahrer seien anschließend jeweils aufeinander aufgefahren.