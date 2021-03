Logistikzentrum erneut betroffen : 20 Corona-Fälle bei dm in Weilerswist

20 Corona-Fälle bei dm in Weilerswist

Im Logistikzentrum von dm in Weilerswist sind erneut Menschen positiv auf das Corona-Virus getest worden. Foto: dpa/Christian Beutler

Weilerswist Erneut gibt es einen Corona-Ausbruch im Logistikzentrum von dm in Weilerswist. Zahlreiche Menschen sind bei Ende März in Quarantäne.

Im Logistikzentrum des Drogerieunternehmens dm in Weilerswist ist es zu einem erneuten Ausbruch des Coronavirus gekommen. Das teilte der zuständige Kreis Euskirchen mit. Zugleich attestierte die Kreisverwaltung dem Unternehmen aber auch „vorbildliche“ Hygienestandards.

450 Männer und Frauen sollen am Montag getestet werden

Das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen hat für rund 200 Mitarbeitende eine Quarantäne angeordnet, die bis Ende März gilt. Am kommenden Montag sollen rund 450 Frauen und Männer, die im Logistikzentrum arbeiten, getestet werden. Alle Maßnahmen seien in konstruktiver Zusammenarbeit mit der dm-Werksleitung in Weilerswist abgestimmt worden, hieß es von der Kreisverwaltung weiter.