Lohmar-Nord : Sieben Verletzte bei Autounfall auf der A3

Köln Auf der A3 zwischen Lohmar-Nord und Lohmar sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden sieben Personen verletzt. Rettungskräfte waren vor Ort.

Auf der Autobahn 3 zwischen Lohmar-Nord und Lohmar ist es am Sonntagnachmittag zu einem Autounfall gekommen. Nach Informationen des GA sind gegen 16.50 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt aus noch unbekannten Gründen zwei Autos ineinander gefahren.

Dabei wurden sieben Personen verletzt. Die Rettungskräfte waren mit fünf Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort. Insgesamt waren neun Personen in den Unfall involviert. Fünf der Insassen waren in dem Seat unterwegs und vier weitere Personen saßen in dem Skoda. Die A3 war für einige Zeit vollgesperrt, gegen 17.40 Uhr konnte eine Fahrspur in Richtung Frankfurt wieder geöffnet werden. Gegen 18.50 Uhr gaben die Einsatzkräfte die A3 wieder komplett für den Verkehr frei.