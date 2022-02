Das ist Rheinisch : Loss doch der Baselemanes

Lass doch das übertriebene Getue! Foto: GA-Grafik

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Loss doch der Baselemanes.

Manchmal geht man seit Jahren an einem Zaunpfahl vorbei, aber nimmt ihn nicht wahr. Oder wie ein Bekannter von mir, der seit Jahrzehnten dieselbe Strecke zur Arbeit fährt, und steif und fest behauptet, an der Kreuzung XY stehe kein Haus. Tatsächlich ist das aber der Fall. Und so ähnlich geht es uns mit der rheinischen Redensart „Loss doch der Baselemanes“. Sie ist irgendwie unterschwellig allgegenwärtig, aber wir haben sie uns noch nie vorgeknöpft. Jetzt aber!

Um das Ganze auf Hochdeutsch zu präsentieren, müssen wir erst einmal ermitteln, was der Baselemanes ist. Denn von dem soll jemand ganz offensichtlich Abstand nehmen. Da kursiert die Theorie, das Wort stamme vom Spanischen „beso la manos“ ab, das so viel heißt wie „Ich küsse Ihre Hände“. Obwohl die Etymologie an dieser Stelle nicht ganz stimmt, ist aber die Verbindung zum höfischen Handkuss nicht von der Hand zu weisen. Tatsächlich wurden die Umgangsformen – man kann auch sagen: das Gehabe bei Hofe – schnell als manieriert und übertrieben angesehen.

Fehlverhalten macht Eindruck

Vor allem von den unteren Gesellschaftsschichten. Und weil charakterliches Fehlverhalten bleibenden Eindruck beim Rheinländer macht, hat sich der Begriff erhalten als Titel für einen Menschen, der allzu übertrieben höflich, ja unterwürfig gegenüber Höhergestellten auftritt. Damit zieht er sich nicht nur den Spott, sondern auch den Argwohn der Beobachter zu. Denn es ist offensichtlich, dass die Freundlichkeit nur aufgesetzt und nur auf den eigenen Vorteil hin angelegt ist.

Man hat ihn förmlich vor Augen, den Kratzfuß, der schmeichelnd den Handkuss anbietet, und sich fußläufig schon auf den Rückzug begibt.

Herkunft aus dem Französischen

Der Sprachforscher Peter Honnen hat nachgewiesen, dass die Wurzel des Mundartbegriffes allerdings nicht spanischer, sondern französischer Natur ist. Der französische Handkuss namens „baisemain“ stand also Pate. Zur Versöhnung der beiden Theorien sei gesagt, dass beide Stämme auf lateinische Grundformen zurückgehen. Übrigens hat sich der Begriff im deutschen Sprachraum nur in der rheinischen Mundart erhalten. Und da gibt es auch die Variante Braselemanes, das wiederum ist der Umstandskrämer. So oder so geht es um übertriebenes Getue.