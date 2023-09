Riesiger Gewinn im Eurojackpot Lottospieler aus der Region gewinnt 66 Millionen Euro

Ein anderer Lottospieler hatte in der gleichen Ziehung ebenfalls Glück. Er tippte nach Angaben von Westlotto gleich neun Mal auf dieselben Zahlen und wurde so fast zum Lotto-Millionär. Er bekommt fast 907.000 Euro. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei eins zu 140 Millionen.

Ein ähnlich hoher Jackpottreffer in NRW ging zuletzt am 25. April 2023 an einen Kunden, der seinen Wohnsitz am Niederrhein hat. Damals erhielt der DauerTipp-Spieler rund 46,9 Millionen Euro.