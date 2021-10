Das ist Rheinisch : Luhr ens dä Fluchzeuschträjer!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Luhr ens dä Fluchzeuschträjer.

Denn der hiesige Mundartbegabte kann kein G sprechen. Das klingt tragisch, ist aber nicht so schlimm, denn er hat eine große Vielfalt an Alternativen. Die Erste ist das handelsübliche J, ausgesprochen: Jott. So spricht der Rheinländer auch von einer „juten Jabe Jottes“. Das geht nicht nur leicht von der Lippe, sondern ist auch klanglich ein kleines Juwel.

Höhepunkt in der Liga

Ein Höhepunkt in dieser Liga ist allerdings enthalten in dem Satz: „Luhr ens dä Fluchzeuschträjer.“ Denn darin verstecken sich insgesamt 3 G. Zu Hochdeutsch bedeutet das: Sieh mal da, der Flugzeugträger. In dieser Version sind die 3 G gut zu identifizieren. Im Rheinischen wurden daraus ein CH, ein SCH und ein J. Das ist schon echt eine Leistung. Und zwar eine, die von hoher Intelligenz zeugt. Das sollte man nicht unterbewerten. Denn hier den Überblick zu behalten, das ist schon schwer. Jeder Immi, also Zugezogene, der den Kurs „Rheinisch für Anfänger“ belegt, wird da ins Grübeln kommen.