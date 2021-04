Fackeltätigkeit auf dem Betriebsgelände : Störung bei Lyondell-Basell in Wesseling

Wesseling Bei Lyondell-Basell in Wesseling ist es am Mittwoch zu einer Störung im Betriebsablauf gekommen. Die Folge ist ein weithin sichtbarer Feuerschein.

Auf dem Betriebsgelände von Lyondell-Basell in Wesseling ist es am Mittwoch zu einer Störung im Betriebsablauf gekommen, weswegen einer der beiden sogenannten Cracker heruntergefahren wurde. Durch die Störung hat eine Fackeltätigkeit eingesetzt, die in Form eines Feuerscheins auf dem Gelände zu sehen ist.

„Die Fackelanlagen sind Sicherheitseinrichtungen, die in den Anlagen befindliche Stoffmengen kontrolliert verbrennen“, teilte das Unternehmen mit. In einem Cracker werden aus Leichtbenzin die Stoffe Ethylen und Propylen hergestellt, die in weiteren Anlagen zu Kunststoffen verarbeitet werden. Diese finden sich wiederum in Produkten des täglichen Lebens wieder, beispielsweise in Gehäusen für Haushaltsgeräte, in Folien, Kraftstofftanks, Lebensmittelverpackungen, Verschlüssen, Trinkwasserrohren und medizinischen Behältern.