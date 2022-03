Das ist Rheinisch : Mach ens keene Schmus!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Mach ens keene Schmus!

Die Bläck Fööss besingen in ihrem rheinischen Tolleranzhit „Unsere Stammbaum“ die Weltläufigkeit der Kölner. Demnach ist das Rheinland schon immer ein Einwanderungsgebiet gewesen. Römer, Franzosen, Italiener, Türken, Osteuropäer und andere beeinflussten die genetische, aber auch die sprachliche Vielfalt.

Eine besondere Variante findet sich in der schönen rheinischen Redewendung „Mach ens keene Schmus!“ Der Schlüssel zum Verständnis ist die Vokabel „Schmus“, die in manchen Gegenden auch ohne angehängtes s ausgesprochen wird. Die Übersetzung in Hochdeutsche wäre vornehm ausgedrückt: Betreibe mal keine Schönrederei!

Ein Lehnwort aus dem Jiddischen

Das Interessante an dem Satz: Bei Schmus handelt es sich um ein Lehnwort aus dem Jiddischen. Von denen haben sich in der rheinischen Mundart etliche erhalten und sie weisen auf eine lange Geschichte der Juden in unserem Landstrich hin. In der Stadt Köln sind sie seit 1700 Jahre nachgewiesen. Es existiert das Dekret des römischen Kaisers Konstantin aus Jahr 321, das erlaubt, Juden in den Stadtrat zu berufen. Es muss also damals schon eine jüdische Ansiedlung in der späteren Domstadt gegeben haben. Mithin ist dies der älteste Hinweis jüdischen Lebens nördlich der Alpen. Immerhin!

Spätestens nach dem Pogrom 1349 wanderten viele Kölner Juden nach Polen oder in die Ukraine aus, oder wenigstens ins Umland. Manche wurden Landfahrer, Nichtsesshafte und Hausierer. Und so beschreibt „Schmus machen“ einen Händler, der seine minderwertige Ware schönredet. Im übertragenen Sinne wird es aber auch als Synonym für leeres Gerede und gehaltlose Schwätzerei verstanden. Es gibt noch viele weitere Vokabeln, die aus dem Jiddischen und dem damit vielfach verwandten Rotwelschen (Räubersprache) in den Dialekt eingewandert sind. So etwa schachern (feilschen), betucht sein (reich sein), palavern (schwätzen), Stuss erzählen (Unsinn erzählen), verkohlen (Quatsch verbreiten). Letzteres stammt beispielsweise von der jiddischen Vokabel „Koll“ für Stimme.

50-100 Jiddismen in jeder Ortsmundart

Mundartforscher haben gezählt, dass in jeder Ortsmundart zwischen 50 und 100 Jiddismen zu finden sind, also Vokabeln, die auf jiddische Wurzeln zurückgehen. Der Dialektname für Bad Kreuznach ist sogar identisch mit der jiddischen Begriff für den Ort, nämlich: „Zelemochum“.

