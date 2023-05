“Mangal Döner“ expandiert Lukas Podolski eröffnet weiteren Dönerladen in der Region

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski eröffnet in Kürze eine neue Filiale der „Mangal Döner“-Kette. Doch diesmal hat er sich dafür keine Stadt ausgesucht - die Kette macht auf dem Dorf einen neuen Laden auf. In Pulheim-Stommeln, einem 8500-Einwohner Dorf, prangt bereits der Schriftzug des Dönerladens an einem Geschäft an der Venloer Straße zwischen einer Kfz-Werkstadt und einem Wettbüro.