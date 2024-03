Neuer Mangal-Döner-Store Podolski eröffnet Döner-Filiale am Flughafen Köln/Bonn

Mangal Döner ist in der Region bereits gut vertreten: Die in Köln sitzende Gastronomiekette hat an mehr als 20 Standorten bereits 34 Filialen eröffnet, darunter auch in Bonn an der Poststraße, Euskirchen, Hürth, Koblenz, Pulheim, Bergisch Gladbach und 13-mal in Köln. Eine weitere Filiale ist laut Unternehmen auch in Bad Godesberg geplant.